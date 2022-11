Al veertig jaar staan jubilarissen Teejatergroep met plezier op toneel

Het is altijd al een dingetje geweest bij toneelclubs, ook bij Teejategroep Orion: het vinden van meer acterende mannen. Kees van de Loo heeft er eindelijk een oplossing voor bedacht: ,,Ik dacht voor ons volgende toneelstuk aan: Ali Baba en de veertig rovers!” Zijn medejubilarissen schieten in de lach. Het vijftal acteert al veertig jaar samen. Of ja... is sinds 1982 lid van Teejatergroep Orion. ,,Ik heb nog nooit een rol gespeeld”, gniffelt Ellen, die wel allerlei taken heeft, zoals de grime. ,,Ook zorg ik er voor dat iedereen aan het einde van de voorstelling een bloemetje krijgt. De eerste keer dat ik dat moest doen, ging mijn hartslag al omhoog.”