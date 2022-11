Marjon van der Velden toont een van haar schilderijen die tot en met 11 december in D'n Liempdsen Herd worden geëxposeerd.

Surrealistische schilderijen met verzadigde kleuren

zo 6 nov, 11:00

Marjon van der Velden (foto boven, eigen collectie) exposeert recent werk in Liempde. Hoewel het werk een duidelijke, overeenkomstige stijl heeft, lopen kleur, formaat en vorm uiteen. De expositie wordt zondag 6 november om 14.00 uur officieel geopend en is tot en met 11 december gratis te bezichtigen.

Waar de verzadigde kleuren de ene kijker een vrolijk gevoel kunnen geven, ervaart de ander juist rust door het surrealisme en het gebrek aan herkenbare vormen. De basis voor deze techniek grijpt terug op het expressionisme en action painting. Het gebruik van dikke lagen verf, die doorlopen over de randen van het doek, zorgt voor een complex netwerk van kleur en vorm. Omdat de schilderijen zich niet vasthouden aan diepte en perspectief, ben je als kijker vrij om te zien wat je wilt. Zo lijken de schilderijen soms op een landschap, universum of microscopische opname tegelijk.

De doeken van Van der Velden zijn te zien in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg in Liempde. Dat is geopend op zaterdag, zondag en dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.