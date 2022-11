Tiende editie van restaurantactie Eet Met Je Hart

vr 4 nov, 13:00

Deze week is de actie Eet Met Je Hart voor de tiende keer van start gegaan. Ook in de gemeente Boxtel wordt bij diverse restaurants aan bezoekers gevraagd bij het betalen van de rekening een euro extra te geven. De opbrengst van de actie komt ten goede aan activiteiten voor ouderen om te voorkomen dat zij in eenzaamheid vervallen.

Die activiteiten worden georganiseerd door stichting Met Je Hart. Het gaat dan veelal om ontmoetingen in lokale horecabedrijven. De actie is gericht op mensen met een klein sociaal netwerk, zodat ook zij samen kunnen genieten van mooie momenten en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

Drie lokale restaurants doen sinds de start mee met de actie Eet Met Je Hart en zijn ook nu weer van de partij: Plein2 (Stationsplein), Corfu (Stationsstraat) en grand café Rembrandt (Rechterstraat). Daarnaast hebben de volgende zaken zich aangesloten: Beer & Beyond, Bij D’Ingens, Bosch Wijnkopers, Brasserie Cis, De Rechter, De Kerk, Kin Khao, Lunch bij Trots, Proef! Culinair, Sjefke, Také en Wine & More.

Medeorganisator Femke Lagerweij meldt dat er mogelijk nog enkele zaken bij komen. Horecaondernemers die mee willen doen kunnen zich nog melden via e-mail: femke@metjehart.nl.

IN 46 GEMEENTEN

Landelijk zetten ruim vijfhonderd restaurants en foodondernemers in 46 gemeenten de komende zes weken eenzaamheid onder zelfstandig wonende ouderen op de kaart.