Prikken zonder afspraak in ‘De Braken’

41 minuten geleden

Sinds gisteren kunnen mensen zonder afspraak een coronavaccinatie halen in het Boxtelse sportcomplex De Braken.

De vaccinatiebereidheid in deze regio is hoog. GGD Hart voor Brabant is heel tevreden met de opkomst, met name in Tilburg en Den Bosch. In onder meer Boxtel neemt het aantal bezoekers echter af. Omdat er wel voldoende personeel is, kunnen mensen zich er voortaan zonder afspraak laten prikken.

De GGD verwacht aan het einde van deze maand op alle locaties te kunnen prikken zonder afspraak.