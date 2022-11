Ankie Verhagen oppert idee voor pagina’s vol positief nieuws

15 minuten geleden

In de editie van Brabants Centrum bevindt zich deze week nóg een krant: vol goed en vrolijk nieuws, speciaal gemaakt voor mensen met dementie. Ankie Verhagen (41), cliëntondersteuner in De Vlaswiek in Liempde, opperde het idee voor de bijzondere uitgave en nam het eerste gedrukte exemplaar donderdagmiddag - vers van de pers - in ontvangst.

,,Vooral in coronatijd stonden kranten vol met negatief nieuws. Dat trekken onze bewoners, mensen met dementie, zich aan, dat heeft invloed op hun stemming”, legt Ankie uit. ,,We zijn met het team gaan brainstormen, wat kunnen we hier nu aan doen? Zo is het idee ontstaan voor een positieve krant.”

Een plan maken is één ding, het ook uitvoeren een stap verder. Ankie: ,,Ik heb impulsief naar stichting Brabants Centrum gemaild met de vraag of het mogelijk is een krant te maken met enkel positieve berichten, liedjes en versjes. Zo ging het balletje rollen.”

GOED GEVOEL

Stichting Brabants Centrum pakte de handschoen op en ging aan de slag. Ankie vervolgt: ,,Sommige van onze bewoners lezen de krant zelf nog, met anderen doen wij dat samen. We gebruiken de artikelen en foto’s ook om gesprekken aan te gaan. Alles om de mensen een goed gevoel te geven.”

De artikelen in de speciale BC-editie zijn aan de bewoners van De Vlaswiek aangepast: ze zijn kort, gaan over herkenbare onderwerpen en bevatten grote foto’s. ,,Het boerenleven, de kermis, kinderen, het geloof, dieren: allemaal thema’s die aansprekend zijn, goed te bevatten en waar herinneringen mee verweven zijn”, stelt Ankie.

Immers, wie ging er vroeger niet dansen op de kermis? Leerde daar misschien wel zijn partner kennen of kreeg er een eerste kus. Ging in de luchtschommels die vaste prik waren op het volksfeest in Liempde.

En nog niet zolang geleden werd de Kloostertuin die zo ongeveer aan De Vlaswiek grenst, opnieuw ingericht en heropend. Met een fraai opgeknapte Lourdesgrot. Veel ouderen zijn doordrenkt van het katholieke geloof, gingen dagelijks naar de mis en kunnen het Latijnse Credo moeiteloos zingen, ook al vertroebelt dementie hun brein.

Liedjes, verhalen en beeld kunnen mensen een fijn thuisgevoel geven, net als samen de maaltijden nuttigen die Ankie en haar collega’s bereiden, soms met een beetje hulp van de bewoners. ,,Sfeer is belangrijk, we proberen het de mensen zo goed mogelijk naar de zin te maken, zodat zij zich prettig voelen hier. Samen met het hele team doen we daar ons best voor.”

Ook de inrichting van dorpshuis De Vlaswiek ademt huiselijkheid. Neem alleen al het behang. Met een beetje fantasie ligt er een echte kat in een kast. En de gieter is ook amper van echt te onderscheiden. En waar een kat is, hoort natuurlijk ook een hond. Heel herkenbaar.

GELUKSMOMENTJES

Door ervaring kan Ankie ‘haar’ mensen lezen. ,,Er ontstaat een vertrouwensband. Ik kan vaak wel ongeveer zien hoe iemand zich voelt. Zit iemand een beetje in de put, dan probeer ik te helpen. Wanneer ik erin slaag een lach op iemands gezicht te toveren, dan is mijn dag goed. Hoe ik dat doe, verschilt per persoon. Iedereen is anders en reageert op zijn eigen manier. Geluk schuilt in kleine dingen, ook voor mensen met dementie die vaak in hun eigen wereld leven. Die momentjes, al duren ze maar vijf minuten, maken mijn werk ontzettend mooi.”