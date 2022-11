Hardstyle-avond Elluf Elluf verhuist naar Hart van Boxtel

Met slechts 34 tickets die over de toonbank zijn gegaan, loopt de kaartverkoop voor de zaterdagavond van het Elluf-Elluf weekend verre van goed. Organisator Press Play wil echter niet van afblazen weten en houdt het feestje nu in café ‘t Hart van Boxtel op de Markt. De vrijdagavond met carnavalsmuziek gaat wel gewoon door in sportcomplex De Braken.

,,Tsja, wat doe je eraan. De jeugd roept wel vaak dat er in Boxtel niks te doen is, maar dan is er iets opgezet en dan komen ze niet...”, verzucht Jip van Krieken van Press Play. Al zegt hij er meteen achteraan dat het allemaal niet zo negatief is als het klinkt. De Boxtelaar heeft al vaker met het evenementenbijltje gehakt en weet dus hoe een jong publiek kan reageren op nieuwe evenementen. ,,Een eerste editie is altijd lastig. Dat weten we uit ervaring, want dat zagen we ook bij de eerste keer dat we Beach Break organiseerden bij De Langspier. Zoiets moet groeien. Grote artiesten zijn tegenwoordig niet direct publiekstrekkers meer, het gaat om de ervaring. Als de eerste keer heel gezellig is, dan zingt dat door naar een jaar later. Daar moet je zijn geweest.”

INVESTERING

Waar veel evenementenorganisaties bij een slechte kaartverkoop de handdoek in de ring gooien, vindt Van Krieken dat niet chique. ,,We zien het als een investering. We willen dit evenement nog een paar keer organiseren, pas dan weet je of het echt levensvatbaar is”, geeft Van Krieken aan. Hij heeft al vaker met ‘t Hart van Boxtel samengewerkt. ,,Daarom gun ik Iris (Koesen, de uitbater - red.) dit feestje ook.”

De organisator hoort van veel mensen dat ze tijdens het Elluf-Elluf weekend toch naar de stad gaan. Door een deel van de geboekte hardstyle dj’s in het Boxtelse centrumcafé te laten draaien hoopt hij dat daar toch nog wat publiek op af komt. Mede omdat de entree nu gratis is en geen 31,50 euro. ,,In de stad is de kans groot dat ze de kroeg niet binnen komen. Hopelijk sluiten ze dan alsnog bij ons feestje aan, zodat we er een mooie avond van kunnen maken met z’n allen”, geeft Van Krieken strijdlustig aan.

AFTRAP CARNAVAL

Op vrijdag 11 november staan diverse carnavalsartiesten geprogrammeerd en geldt als een nieuwe manier om de aftrap van het leutseizoen te vieren in Boxtel. Dat evenement gaat wel gewoon door in De Braken. ,,Er zijn een paar honderd kaarten verkocht, ook niet super, maar daar passen we de zaal iets op aan. Veel mensen beslissen ook pas een paar dagen van tevoren wat ze gaan doen, dus dat komt nog wel goed.” Er zijn optredens van De Dorini’s, Vieze Jack, Lamme Frans, Gullie, Tim Schalkx, Barry Fest en Vince Smix.