Krant in de krant, voor mensen met dementie

do 3 nov, 15:23

Stichting Brabants Centrum zet zich al bijna tachtig jaar met grote betrokkenheid in voor de Boxtelse samenleving. Toen Ankie Verhagen namens dorpshuis De Vlaswiek in Liempde vroeg een speciale krant met louter goed nieuws te maken voor mensen met dementie, was het antwoord dan ook volmondig: ,,We moeten kijken hoe, maar dat doen we.”

Die uitgave bevindt zich als een apart katern in de krant van vandaag, met een eigen voorpagina, veel foto’s, korte teksten, liedjes en recepten. Niet op actualiteit gebaseerd, maar op herkenbaarheid en een positieve insteek. Speciaal voor mensen met dementie.

De medewerkers van Zorggroep Elde Maasduinen gebruiken de krant om met de bewoners van De Vlaswiek in gesprek te gaan. De verhalen en foto’s brengen herinneringen naar boven, net als het samen zingen.

VRAAGSTUK

Henk van der Zee, directeur van stichting Brabants Centrum: ,,Dementie is een groot maatschappelijk vraagstuk, ook in de gemeente Boxtel. Het aantal mensen dat ermee te maken krijgt, groeit. En dat terwijl de zorg onder druk staat. Onze doelstelling om bij te dragen aan de leefbaarheid in de dorpen, sluit helemaal aan bij dit project.” Hij vervolgt: ,,Stichting Brabants Centrum ondersteunt de lokale samenleving op verschillende manieren, in dit geval met creativiteit, arbeid, druk- en papierkosten.”

Verhagen, Van der Zee en de redacteur die het katern maakte, schoven geregeld aan tafel om te overleggen over de opzet en inhoud daarvan. Ze brainstormden over geschikte onderwerpen, bruikbare foto’s en de lengte van de artikelen. Er bleek voldoende materiaal te vinden om mee aan de slag te gaan.

OPNIEUW LEZEN

De inzet resulteerde in acht min of meer tijdloze, kleurrijke pagina’s. Een apart Brabants Centrum dat iedere dag opnieuw gelezen kan worden. Niet alleen in De Vlaswiek, ook door mensen met dementie die thuis wonen. Vandaar dat het extra katern de complete oplage vergezelt.

Brabants Centrum besteedt deze week op de reguliere pagina’s met een aantal artikelen ook extra aandacht aan dementie. Mantelzorg komt bijvoorbeeld aan de orde, net als het werk van een casemanager dementie, preventie en dagbesteding.

DOSSIER

Van der Zee geeft aan dat het hier niet bij blijft. ,,Dit onderwerp houden we in beeld. Het raakt aan ouderenbeleid, aan de zorg, aan wonen, aan allerlei aspecten van de maatschappij. We volgen dit dan ook en publiceren de komende jaren zeker vaker over dementie in de gemeente Boxtel. We maken er een dossier van.”

Hij broedt op een mogelijkheid om het onderwerp nog meer op de agenda te krijgen bij professionals en inwoners. Tenslotte krijgt iedereen ermee te maken, zelf of in de omgeving. ,,Ik denk aan een symposium of iets dergelijks.”

De krant voor mensen met dementie is te vinden in Brabants Centrum van vandaag. In de reguliere krant wordt ook met journalistieke verhalen aandacht besteed aan het onderwerp.