In de tuin van de creatieve vakschool SintLucas hangt een grote rode onderbroek. Die is niet van reus Jas de Keistamper, maar is opgehangen ter promotie van de cabaretvoorstelling van Stefano Keizers in Podium Boxtel.

Rode onderbroeken en biechthok als promotie voor Podium Boxtel

8 minuten geleden

Wie over de Burgakker loopt in de richting van het centrum, heeft hem misschien al zien hangen: een hele grote rode onderbroek. Nee, reus Jas de Keistamper is zijn vuile was niet vergeten. Het gaat om een promotieactie voor de show van cabaretier Stefano Keizers. Hij staat donderdag 24 november in theater Podium Boxtel met zijn voorstelling Hans Teeuwen.

De actie is bedacht door een groep derdejaars studenten Media- en Eventmanagement van de creatieve vakschool SintLucas. Net als vorig seizoen heeft het bestuur van Podium Boxtel de leerlingen gevraagd om na te denken over de promotie voor een aantal voorstellingen in het lokale theater.

In de promotievideo van zijn voorstelling spreekt Stefano Keizers zijn publiek toe, enkel gehuld in een rode onderbroek. Dat inspireerde de studenten tot het maken van een ruim twee meter grote onderbroek. In de loop van deze week worden nog eens tien kleinere onderbroeken opgehangen in Boxtel met daarbij een QR-code. Die leidt naar meer informatie en de kaartverkoop. Keizers staat 24 november om 20.15 uur op de planken in Podium Boxtel. Kaarten kosten 20 euro.

STEFANO KEIZERS

De SintLucas-studenten zijn voor nog drie andere voorstellingen aan de slag gegaan. Zo is er voor Boek in Boxtel op zaterdag 4 februari een boekenlegger ontworpen in de stijl van het werk van hoofdgast Annejet van der Zijl. Zij is schrijver van onder meer de boeken Sonny Boy, Anna en Fortuna’s Kinderen. De legger is vanaf een maand voor de voorstelling verkrijgbaar bij Bibliotheek Boxtel aan de Burgakker en Bruna aan de Rechterstraat. Boek in Boxtel begint 4 februari om 20.15 uur. Kaarten kosten 12,50 euro.

Voor Sven Ratzke, die donderdag 2 maart om 20.15 uur in Boxtel op de bühne staat, is een fotobooth gemaakt. Deze komt enkele keren op de weekmarkt te staan, zodat bezoekers een selfie kunnen maken in de stijl van de voorstelling die ‘Venus en Mars’ heet. Kaarten voor Ratzke kosten 24,50 euro.

(S)EXPERIMENT

Als laatste zijn de leerlingen aan de slag gegaan met een biechthokje. Deze is voor de promotie van (S)experiment van Kirsten van Teijn. Zij staat vrijdag 17 maart in Podium Boxtel en praat in deze show over de moderne liefde en hokjes denken. Enkele weken voor de voorstelling komt het biechthok op de weekmarkt in het centrum van Boxtel te staan. Bezoekers kunnen hier hun geheimen of zorgen in achterlaten. Niets is dan te gek, zoals dat ook bij Van Teijn niet is. De voorstelling start 17 maart ook om 20.15 uur en kaarten kosten 18 euro.