Flakkerende vlammetjes ter nagedachtenis aan overledenen

5 minuten geleden

Rooms-katholieken herdenken traditioneel hun overledenen op 2 november, Allerzielen. Het aantal praktiserende gelovigen daalt, maar de behoefte om stil te staan bij gestorven dierbaren verdwijnt niet. In Liempde was gisteravond een allerzielenviering, in Boxtel vond op dat moment op begraafplaats Munsel de bekende lichtjestocht plaats.

Waar ooit de kerken uitpuilden met Kerstmis of Pasen, is dat nu niet meer zo. Allerzielen daarentegen, trekt doorgaans wél veel kerkgangers, dat aantal lijkt zelfs te groeien.

ALLE GEZINDTEN

Op steeds meer plekken in Nederland zijn bijeenkomsten voor mensen van alle gezindten, omdat herdenken voor velen niet draait om religie, maar om het koesteren van herinneringen. Wie een kaarsje brandt bij het graf van een overledene, denkt aan die persoon. En wie niet vergeten is, leeft in gedachten voort.

In Boxtel organiseert Bijnen Uitvaartverzorging steevast de lichtjestocht op begraafplaats Munsel. Die ging gepaard met een muzikaal optreden van zanggroep Con Fervore. De dodenakker was sfeervol uitgelicht en de flakkerende vlammetjes gaven het geheel een nog serener karakter.

NAMEN

In Liempde was in de Sint-Jans Onthoofdingkerk een allerzielenviering. Wie er een overledene wilde herdenken, kon dat aan de parochie doorgeven. Tijdens de dienst werden de namen van de gestorvenen genoemd en mochten aanwezigen een bloem in een vaasje zetten en een kaarsje aansteken. Alle namen waren bovendien op een gedachtenisprentje afgedrukt dat de bezoekers meekregen. Na afloop was er gelegenheid om na te praten in De Huyskamer. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Willemijn Bakx uitvaartzorg en Carla Saris uitvaartbegeleiding.