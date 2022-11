Lantaarnpalen vervangen kost Boxtel fors meer

do 3 nov, 09:24

Het vervangen en onderhouden van lantaarnpalen kost de gemeente Boxtel dit jaar 40.000 euro meer vanwege de gestegen staalprijs. De komende maanden worden in Esch en Boxtel-Oost ruim 150 lichtmasten vervangen. Ook maken 282 lampen plaats voor led-verlichting. De totale kosten: 220.000 euro. Maar... de led-lampen besparen ook 60 procent op energiekosten.

Het aanpassen van de armaturen wordt in de hele gemeente gedaan. In de wijk Oost en kerkdorp Esch staan verschillende verouderde, slecht functionerende lantaarnpalen. De meeste lichtmasten in Oost zijn neergezet in de jaren ‘70, toen de wijk werd gebouwd. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er al palen gewisseld; enkele exemplaren kwamen eerder niet door de inspectie. Stap voor stap wordt de hele wijk voorzien van nieuwe masten.

De omzetting naar led-verlichting moet volgens de woordvoerder een besparing op het energieverbruik opleveren van 60 procent. In de zogeheten tweede bestuursrapportage, een periodieke verantwoording van het college, hebben B en W de prijsverhoging van 5 procent op staal meegenomen.

OVERLAST

Tijdens de werkzaamheden blijven de straten gewoon open. Meestal hoeft alleen de lamp te worden vervangen, een klusje dat met de hoogwerker wordt uitgevoerd. Echter, als er hele nieuwe palen worden geplaatst, kan dat wat overlast veroorzaken.