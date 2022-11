Gemeentepagina blijft mogelijk toch op papier

wo 2 nov, 18:00

De publicaties van vergunningsaanvragen en gemeentelijke informatie moeten op papier blijven verschijnen. Dat vindt Balans. De grootste partij in de gemeenteraad polste dinsdagavond de mening van andere fracties en die bleken veelal positief. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november brengt Balans een motie in stelling om de bezuinigingsmaatregel terug te draaien.

Vorig jaar werden bezuinigingen doorgevoerd om de gemeente Boxtel weer in de zwarte cijfers te krijgen. Een van de maatregelen was het niet meer plaatsen van de gemeentepagina’s in weekkrant De Meierij Boxtel, die wordt uitgegeven door stichting Brabants Centrum. Maar nu het Boxtel financieel gezien weer voor de wind gaat, ziet Balans een mogelijkheid om de bezuiniging terug te draaien. ,,Er zijn nog altijd heel veel ouderen die hun gemeentelijke informatie uit deze pagina’s halen”, aldus fractievoorzitter Gerlof Roubos.

AFBREUK

De stelling kon rekenen op bijval van INbox, D66, PvdA/GroenLinks en CDA. Ook VVD en Combinatie95 waren het met Balans eens, maar plaatsten wel een kanttekening. ,,Doen we hiermee geen afbreuk aan de bezuinigingsmaatregelen?”, vroeg Rob Kuppens (VVD) zich af. ,,Het moet niet zo zijn dat we over enkele jaren weer een kerntakendiscussie moeten voeren, omdat we nu maatregelen terug willen draaien”, voegde Joep Schalkx (Combinatie95) daaraan toe. ?

Fractieleider Roel de los Hoyos van CDA wees de partijen op het bezuinigingsplan van de hagen in de Boxtelse wijken, dat voor de zomer nog is teruggedraaid: ,,Soms kom je na verloop van tijd tot andere inzichten...”

NIET ZO GROOT

Overigens valt de bezuiniging op de gemeentepagina’s tegen. Het college van B en W ging eerst uit van 25.000 euro per jaar. Echter, Boxtel kreeg de advertentieruimte voor een prikkie. De laagste prijs was voor de gemeente leidend bij de laatste aanbesteding waardoor de pagina’s op jaarbasis slechts vijf- tot zesduizend euro kosten.

Balans wil de motie dinsdag 8 november op tafel leggen. Tijdens die raadsvergadering wordt de begroting voor 2023 behandeld. Als het voorstel niet wordt aangenomen, zal de verplicht te publiceren overheidsinformatie vanaf 1 januari alleen nog maar online te zien zijn via officielebekendmakingen.nl, ruimtelijkeplannen.nl en boxtel.nl.