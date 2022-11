‘Gebrek aan daadkracht’ opgelost met half uurtje kletsen

De raadsleden van D66, SP, VVD, CDA én PvdA-GroenLinks waren eind april verbolgen over het aantal te bespreken punten op de politieke agenda. Tijdens raadsvergaderingen zagen ze vooral onderwerpen voorbij komen die zo afgehamerd konden worden: weinig politieke besluitvorming dus. De oppositiepartijen misten samenwerking met het college, zagen bij meerdere dossiers dat inwoners weinig werden betrokken en hekelden het gebrek aan communicatie over de bezuinigingen van de gemeente. Ze hadden bovendien veel vragen openstaan over beleid.

De open brief is in augustus door B en W besproken met een afvaardiging van de oppositie. Daarbij draaide het er vooral om hoe de raad zelf beter een vinger aan de pols kan houden. De partijen krijgen daarom t..