Clubs De Braken vrezen voor toekomst

Geen volleybal meer op dinsdag? Dat is geen ondenkbaar scenario: per 1 juli hoeft de eigenaar van De Braken het sportcomplex niet meer open te houden voor clubs.

Geen basketbalclub meer in Boxtel? Niet meer binnen hockeyen in de winter? De volleybalcompetitie BBO die eindigt? Dit scenario komt steeds dichterbij. Op 1 juli stopt namelijk het contract van de gemeente met de huidige eigenaar Gerard Smit. Toen die in 2013 het complex op De Braken voor 500.000 euro kocht van Boxtel, is afgesproken dat hij tien jaar lang de verenigingen onderdak zou bieden tegen schappelijke tarieven.

Clubs spreken zich nu voor het eerst gezamenlijk uit over de huidige situatie. ,,Voor de verenigingen is het primaire doel dat er voldoende plek is om binnen te kunnen sporten, niet per se het openhouden van De Braken”, reageert penningmeester Bart van der Horst van BBO Volley. ,,Of we nu terecht kunnen in een bestaande f..