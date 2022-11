Van uitstel geen afstel voor jubilarissen Gildenbondsharmonie

di 1 nov, 16:00

Eigenlijk had het bestuur van de Gildenbondsharmonie haar veertien jubilarissen vorig jaar al in het zonnetje willen zetten. De reden waarom dat werd afgezegd is bekend. Dit voorjaar was er een tweede poging. Er was weliswaar geen lockdown, maar te veel leden waren toch besmet geraakt met het coronavirus. Dus volgde weer uitstel. Drie keer is scheepsrecht, want zondag kon de huldiging wél doorgaan.

In de vaste repetitieruimte de Tijberzaal in het Baanderherencollege kregen de veertien jubilarissen hun lofbetuiging. Voorzitter Jos Geerts sprak aan eenieder zijn dank uit dat zij al vele jaren bij de Boxtelse muziekvereniging actief zijn.

Nestor van de club is Wim van der Velden. Hij begon als achtjarige bij de Gildenbondsharmonie. De klarinettist is dit jaar al 72 jaar lid, want zijn 70-jarig jubileum kon destijds niet gevierd worden. Van der Velden heeft zijn instrument inmiddels aan de wilgen gehangen, maar verricht nog de nodige hand- en spandiensten. Hij is ook lid van het bestuur geweest en organiseerde mede de vroegere snaterfestijnen.

Met zijn 65 jaar in dienst mag ook Roel van Geffen zich een van de oudgedienden noemen. De trompet- en later baritonspeler stapte al snel over naar het harmonieorkest, vanwege een gebrek aan trompettisten. Van Geffen was tevens zestien jaar secretaris. Sinds 2021 laat zijn gezondheid het niet meer toe om te spelen zoals hij dat wil.

Ook Frans Boleij is 65 jaar lid. Toen hij zeven jaar oud was, kreeg hij van zijn vader Harry een klarinet in zijn handen geduwd met de opmerking: ‘blaoze jongen, tot ge d’r bé nirvalt’. De inmiddels 77-jarige is naar eigen zeggen nog altijd niet neergevallen...

Henk is de broer van Frans en ook hij kreeg een klarinet van zijn vader. Dat is inmiddels vijftig jaar geleden en na wat wisselingen van instrument, bespeelt hij nu de bariton in het orkest. Henk heeft zichzelf ook trombone leren spelen. Dat doet hij in de bigband.

EERSTE MEISJE

Annemien van der Sloot was het eerste meisje bij de vereniging. Het bestuur was destijds nog bang dat als ze een vriendje zou krijgen, ze dan weer zou stoppen. Die vrees bleek ongegrond, want na vijftig jaar blaast ze nog altijd haar partijen mee op klarinet.

Naast deze oudgedienden werden zondag nog negen leden in het zonnetje gezet. Berry de Bruin, Karel Snijders, Ruud Heutink, Floor de Wild, Joost Leenen en Corry van der Heyden zijn allen namelijk 12,5 jaar lid van de Gildenbondsharmonie en Inge en Maurits Storms en Frank Janssen allen 25 jaar.

Samen met de overige leden en familie werden er de nodige herinneringen opgehaald. Ook was er een muzikale ode van een gelegenheidsblaaskapel onder leiding van Roel van der Sloot.