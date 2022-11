Henk van den Hurk: op z’n plek bij ‘t Binnenveld

Henk van den Hurk (71) woont alleen in een appartement in Esch en heeft geen kinderen. Hij lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Ruim een jaar bezoekt hij zorghoeve ‘t Binnenveld in Schijndel, vertelt zorgmanager Mariëlla Lemmens. De Esschenaar vindt gezelschap op de boerderij en heeft er bezigheden.

Henk kent de zorghoeve duidelijk als zijn broekzak en vertelt er vrolijk over. Desalniettemin zijn er in zijn verhalen sporen van dementie herkenbaar, ook voor leken. De herhaling van hetgeen hij al eerder vertelde, bijvoorbeeld. En het omzeilen van vragen die hij moeilijk vindt.