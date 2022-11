Aangehouden drugsdealer is 22-jarige Bosschenaar

41 minuten geleden

De drugsdealer die de Boxtelse politie zaterdag aan de Baandervrouwenlaan oppakte, is een 22-jarige man uit Den Bosch. Dat meldt wijkagent Hicham Argani.

Hij hield de Bosschenaar aan tijdens zijn ronde in de wijk. ,,Ik had gezien dat er vermoedelijk sprake was van drugshandel. Daarop heb ik de auto van de jongen gecontroleerd.”

De Bosschenaar bleek 125 zakjes cocaïne te hebben verstopt achter de radio van zijn auto en had ook veel contant geld bij zich. De dealer leverde uiteindelijk ruim 2.200 euro, zijn telefoon, voertuig en uiteraard de zakjes in én moest de nacht doorbrengen in de cel.