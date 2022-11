KBO bezorgd over budget voor vergrijzing in Boxtel

Tijdens de Ouderenfittestdag op 15 oktober in Brede School De Wilgenbroek, konden senioren ook deelnemen aan activiteiten om hun conditie te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van vergrijzing is het feit dat ouderen op steeds latere leeftijd thuis moeten wonen.

De gemeente heeft twee projectleiders aangesteld om te zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd. Echter, zij hebben geen budget, maar moeten het doen met bestaande middelen, stelt het college van B en W in het begrotingsdocument. Het geld wat er wel aan besteed kan worden, valt onder beheer van het sociaal domein. Maar daar worden al initiatieven van betaald. Het college maakt ook geen extra geld vrij.

Het beleidsdocument is opgesteld door diverse seniorenorganisaties, waaronder KBO Boxtel. Zij sloegen de handen ineen om tot een gedegen lokale aanpak van de vergrijzing te komen en verenigden zich in Samen Ouder Worden in Boxtel (SOWiB). Die heeft echter medio september de samenwerking met de gemeente beëindigd.