Ravi Ryan Mohanlal in zijn Halloweenkostuum. Hij heeft een spektakel op touw gezet in zijn bedrijf.

IJselijke gillen in Mohanlal XL Carwash

43 minuten geleden

Ravi Ryan Mohanlal is onherkenbaar deze maandagavond. De eigenaar van Mohanlal XL Carwash in Boxtel doet enthousiast mee aan de horror night die hij met medewerkers en familieleden op touw heeft gezet. In de onderneming hangt rook, er klinkt gerammel van kettingen en ijselijke gillen doorklieven de ruimte.

Ondertussen gaat het werk door. Automobilisten rijden de wasstraat aan de Industrieweg in, waar ze worden geholpen door een niet-alledaagse verschijning. Eenmaal via de ruimte met sproeiers op het stofzuigerplein aangekomen, wacht hen een compleet spektakel van licht en geluid. Wie de scènes wil aanschouwen, doet dat lopend. Met behulp van hekken en zwart plastic is een compleet parcours opgesteld, met hier en daar een vuurkorf. Figuranten, eentje zelfs met kettingzaag, leven zich uit in hun rollen. Ze zijn gehuld in afschrikwekkende uitmonsteringen. Ze zijn overigens vriendelijker dan ze eruitzien, want ze houden goed in de gaten of er niemand struikelt en begeleiden bezoekers zwijgend door het donker.

DUISTERE FIGUUR

Is het spannend? Best wel, omdat het halfdonker is en je niet weet welke duistere figuur je achter de volgende deur opwacht. Je verwacht iemand in je nek, maar dat gebeurt niet. Macaber is de uitvaartscène met een schijnbaar dode die verrassend hard blijkt te kunnen gillen. Gelukkig vindt ze haar rust terug.

Mohanlal heeft werk gemaakt van zijn Halloweenavond. ,,We werken hier met zeventien mensen aan mee en zijn er zelfs mee op de radio geweest, bij Omroep Brabant.”