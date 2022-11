Tijdens hittegolf gaat Boxtel met waterflesjes langs de deur

Het idee voor het zogeheten waterplan komt uit de koker van Betsie van der Sloot, voorzitter van KBO Boxtel. ,,Ik ken de actie vanuit Frankrijk. In de stad Toulouse doen ze dit bijvoorbeeld, maar ook op meer plekken in dat land.”

Het doel van het initiatief is tweeledig, legt Van der Sloot uit. ,,Enerzijds willen we hiermee eenzaamheid onder senioren bestrijden. De mensen die bezocht worden in Frankrijk vinden het ontzettend fijn dat er iemand langs kwam. Daar werd nog een heel jaar over gepraat. Wij zullen dan ook aan de deur kloppen en maken gelijk een praatje met de bewoners.” Zo kunnen de partijen, mocht het nodig zijn, de oudere inwoners ook extra ondersteuning bieden.