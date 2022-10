Vluchtelingen met open armen ontvangen op Velder

De asielzoekers die vanaf morgen, dinsdag 1 november, hun intrek nemen op landgoed Velder, worden met open armen ontvangen. Dat ziet vrijwilligerscoördinator Ina Luichies door de vele positieve reacties die zij krijgt: ,,Heel het dorp wil iets doen, niet alleen de handen uit de mouwen steken, maar ook met donaties. Dat is echt fantastisch.” Ondertussen wordt er nog druk gewerkt om het terrein gereed te krijgen voor de 450 vluchtelingen die er tot half februari gaan verblijven.

Daags voordat de eerste groep van 150 vluchtelingen in Liempde arriveren, krijgt de pers een rondleiding over het terrein. Pas de helft van de 99 wooncontainers is neergezet, maar de meeste basisfaciliteiten zijn al wel klaar voor gebruik. De sanitaire voorzieningen zijn aangesloten en er staan vier grote tenten, zogeheten paviljoens, waar de asielzoekers kunnen eten en recreëren. Maar er is ook aan het geven van onderwijs gedacht en er is een stilteruimte.

Op maandagmiddag is het nog een drukte van belang op het evenemententerrein van Velder. En hoewel er nog veel moet gebeuren, ziet projectleider Inez van Gils ook dat er in korte tijd ontzettend veel is gedaan: ,,In september was pas duidelijk dat we hier terecht konden en twee weken geleden stonden ze hier zelfs nog te dansen (toen was het Elektrum-festival - red.). Het is een flinke klus, maar heel mooi om te zien dat het zo snel en goed verloopt.”

Van Gils erkent dat het terrein erg sober is ingericht. ,,We zorgen voor bed, bad en brood, het gaat hier immers om een crisisopvang. De mensen zullen er ook zelf iets van moeten maken en gaan meehelpen op het terrein. We willen hen structuur geven, ook al is het maar een korte periode dat ze hier verblijven.” De projectleider wijst nog wel even op de straatnaambordjes die zijn geplaatst. Daar prijken de namen van bomen op, zoals beuk en iep, en moeten de tijdelijke bewoners wat houvast geven. ,,Daarbij zorgt het ook voor iets van aankleding, al blijft de rest sober.”

De eerste groep vluchtelingen heeft de afgelopen maand in Vught en Sint-Oedenrode gezeten. Zij mogen eerst settelen op Velder, maar al vrij snel daarna komen de volgende groepen. Steeds zo’n honderd per dag, tot het maximum van 450 personen is bereikt. Van Gils: ,,Normaal gesproken is een groep even uit balans als er veel nieuwe mensen op een locatie bij komen. Toch doen we dat hier wel, dan hebben we het maar gehad en kan iedereen rustig aan elkaar wennen.”

De asielzoekers kunnen rekenen op een flinke groep vrijwilligers die een scala aan activiteiten gaat ontplooien. Van het lesgeven aan kinderen, tot het opzetten van workshops als bokslessen of handwerken, maar ook voor het meehelpen met koken of andere hand- en spandiensten zijn de vrijwilligers ingezet. Luichies (68) leidt dat in goede banen en zoekt de juiste klusjes bij de juiste personen. De vrijwilligster woont vlakbij Velder en werd geïnspireerd tijdens een informatieavond over de opvang. ,,Ik steunde het project meteen en wilde dan ook graag helpen. Ik kom uit de uitzendbranche, dus het werven en selecteren zit wel in mijn bloed”, vertelt ze lachend.

Luichies heeft ruim honderd vrijwilligers gevonden, maar kan er later in het ruim drie maanden durende project altijd nog meer gebruiken. Het valt haar op dat een groot deel van de groep uit Liempde komt. ,,Het hele dorp is in actie gekomen. Zo is er zaterdag 5 november een inzamelmoment voor kleding en spullen in D’n Liempdsen Herd. En er is al veel gedoneerd, zoals winterkleding en schoenen. Ik word hier erg blij van”, geeft de Oirschotse trots aan.