Sloot en vrachtwagen ‘redden’ automobilist na botsing

50 minuten geleden

Een automobiliste belandde vanmorgen op Tongeren in de sloot na een botsing op de nabijgelegen T-splitsing met De Braken. De bestuurster kwam met de schrik vrij, al werd ze twee keer geraakt.

Na de eerste aanrijding tolde de auto over het wegdek, maar een tegemoetkomende vrachtwagen remde het voertuig af, waarna het de sloot in schoof. Volgens de vrouw was dat haar geluk, omdat ze anders tegen de boom zou zijn beland of ondersteboven in het naastgelegen weiland.

Het ongeval gebeurde rond zeven uur in de ochtend, maar pas tegen half negen werd de flink beschadigde auto uit de sloot getakeld. Dat zorgde voor wat oponthoud op de weg naast het spoor, waar ‘s morgens veel verkeer door komt.