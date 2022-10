Niet één, niet twee, maar drie klimaatburgemeesters voor Boxtel

18 minuten geleden

Sinds vandaag telt de gemeente Boxtel maar liefst vier burgemeesters: één ‘gewone’ en drie speciaal voor duurzaamheid en milieu. Twan Tiebosch (53), Yfke Veenstra (11) en Yenthe van Thiel (11) zijn uitgeroepen tot klimaatburgemeesters, aldus het ministerie van Economische Zaken en klimaat.

Boxtelaar Tiebosch is deskundig op het gebied van water en droogte. Daarnaast is hij betrokken bij de lokale politiek. Hij promoot onder meer de Groene Kansenkaart. Deze dient om gebieden in de gemeente Boxtel aan te geven, waar meer groen geplant zou kunnen worden. Bomen en struiken helpen tegen hittestress. Een van de wegen die in beeld is voor de aanplant van bomen, is de Liempdseweg. Tiebosch: ,,Groen doen in je eigen omgeving maakt de wereld voor iedereen een stukje beter. Daarom ben ik klimaatburgemeester.”

Yfke en Yenthe uit Liempde noemen zich wel de Klimaatjes. Ze hebben een grappig filmpje opgenomen waarin ze spelenderwijs milieuvriendelijke tips geven. ,,Wij hebben hele goede ideeën, zijn heel overtuigend en kunnen goed samenwerken. Wij willen laten zien hoe het nu gaat met de wereld en hoe slecht het gaat met het klimaat en hoe je als mens allemaal iets kunt verbeteren en kunt bijdragen, zodat ook onze kinderen later in deze wereld kunnen leven.”

Vandaag begint de Klimaatweek, die duurt tot en met 6 november. De drie extra burgemeesters proberen iedereen te stimuleren ook ‘groen te doen’. Ze hijsen vanmiddag om 16.00 uur de nationale klimaatweekvlag en starten daarmee de actiedagen.

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55 procent zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen zijn alleen haalbaar als overheid, bedrijven, organisaties en inwoners zich gezamenlijk inzetten.

PROGRAMMA

In Boxtel begint het programma vanmiddag om 16.00 uur met een ceremonie voor het gemeentehuis en een optreden van The Star Company.

Woensdag 2 november 20.00 uur: film Before the Flood in Bibliotheek Boxtel, de eerste in een serie van vijf die Transitie Boxtel vertoont. Entree: vijf euro.

Donderdag 3 november 20.00 – 21.30 uur: Warmtecafé in grand café Rembrandt, Rechterstraat 56. Bijeenkomst van de gemeente Boxtel voor inwoners om mee te denken over de warmtetransitie.

Vrijdag 4 november 8.30 – 12.30 uur: Brabant Woont Slim, het energieloket van de gemeente staat op de weekmarkt om advies te geven over het verduurzamen van woningen; 16.00 – 20.00 uur: tweedehands kinderkleding- en speelgoed beurs in D’n Liempdsen Herd

Zaterdag 5 november 9.00 – 17.00 uur: duurzame huizenroute; 12.00 -15.00 uur: repair café in kringloopwinkel Het Goed, Industrieweg 6.