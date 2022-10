SPPiLL zoekt geld voor veldlessen aan scholen

1 uur geleden

Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) biedt scholen in september en oktober gratis natuurexpedities aan. Om dit te kunnen blijven doen, zoekt ze subsidieverstrekkers.

SPPiLL geeft de lessen met behulp van vrijwilligers van IVN Best en Jeugdnatuurwacht en Natuurwerkgroep Liempde.

Zo’n tien basisschoolgroepen uit Boxtel, Best en Sint-Oedenrode zijn zijn de afgelopen weken op excursie geweest in natuurgebied De Scheeken. Een heel avontuur voor sommige kinderen, zeker omdat een aantal geluk had en edelherten zag. Er leeft een flinke roedel in De Scheeken.

De kinderen uit de groepen zes, zeven en acht voerden allerlei opdrachten uit, zoals diersporen zoeken, waterbeestjes vangen, bestuderen en vrijlaten, vogels spotten en bomen bekijken. Door daadwerkelijk in bos en veld rond te struinen, leren de leerlingen het meest.

De schoolkinderen krijgen in de klas al uitleg over de koning van Het Groene Woud, het edelhert. In 2017 is er een aantal uitgezet in De Scheeken, inmiddels leven er heel wat. Ze zijn belangrijk voor het landschap. Zo liggen edelherten graag te rollen in modderbaden en ‘vegen’ ze met hun gewei langs bomen. Daarmee maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

De jeugd leert ook over ecoducten, verbindingen voor dieren tussen verschillende natuurgebieden.

SUBSIDIE

Om deze excursies te kunnen blijven verzorgen, zoekt de Liempdse vrijwilligersorganisatie subsidieverstrekkers, partijen die het project willen ondersteunen. Scholen die belangstelling hebben voor een natuurexpeditie kunnen zich melden via info@sppill.nl.