Informatiedag Herenboeren in Boxtel-Oost

38 minuten geleden

De coöperatieve Herenboerderij Wilhelminapark houdt vandaag, zaterdag 29 oktober, een informatiemiddag in Boxtel-Oost. Op het grasveld tussen Dommeloord en de Robert Schumanlaan geeft onder meer Herenboer Simon Smeulders tekst en uitleg over het initiatief.

Een aantal leden van de coöperatie willen hun dorpsgenoten kennis laten maken met de Herenboerderij in het Wilhelminapark. Zij vertellen deze zaterdag over wat er zoal wordt gedaan sinds de oprichting in 2016.

Op dit moment zijn er bijna negentig huishoudens in Boxtel die zijn aangesloten bij de boerderij. Zij mogen zich mede-eigenaar noemen en helpen regelmatig mee de groenten en fruit te oogsten op het landgoed. ,,Zaterdag laten we de oogst van de week zien en gaan zo letterlijk de boer op. Zo willen we ons enthousiasme overbrengen, iedereen vertellen over de boerderij, de duurzame aanpak, de rondleidingen en het lidmaatschap”, aldus Smeulders.

De Herenboeren zijn in Boxtel-Oost aanwezig tussen 14.00 en 16.00 uur. Meer informatie is ook te vinden op www.wordherenboer.nl.