Evenementen veiliger door betere ontsluiting Velder

Het straatnaambordje van Lagevoortsebos vlak na een festival in 2018 op landgoed Velder, vermoedelijk We Are Electric.

Met name bij grote evenementen op landgoed Velder, denk bijvoorbeeld aan een festival als het onlangs gehouden Elektrum, zijn er twee calamiteitenroutes nodig. Een daarvan is een bekende: het Spoorpad, een klinkerweg parallel aan het spoor.

De tweede is minder bekend bij het publiek. Die loopt momenteel via het Lagevoortsebos naar het landgoed. Deze oude route werd tijdens de jaren zeventig gebruikt voor de Landbouwwerktuigdagen op Velder. En enkele jaren geleden nog, in 2018, tijdens de zogeheten New Wine Conferentie. De gasten daarvan kampeerden op het terrein en moesten met hun campers en caravans over de zandweg. Maar de weg is vooral bedoeld voor politie, brandweer en ambulance in geval van incidenten. Met rijplaten moeten de groot..