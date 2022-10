Dikmans verkoopt originele strip voor Youri’s hulphond

58 minuten geleden

De Boxtelse striptekenaar Ralph Dikmans doet de originele pagina’s van Anders-man deel zes in de verkoop. Waarom? Zodat hij geld kan doneren aan de opleiding van de hulphond voor Youri van Nieuwburg.

Youri kampt met ADHD, PDD-NOS, epileptische aanvallen en PNEA-aanvallen. Hij wil Sky, een van de honden van zijn ouders, opleiden tot hulphond. Die kan hem helpen in het dagelijks leven. Wie nog wil bijdragen aan het goede doel, kan daarover meer informatie vinden op de website www.hulphondvooryouri.nl.

Recent vond een benefietmiddag plaats in café Fellenoord waar ruim zes mille werd opgehaald. Daarmee staat de teller op circa 15.000 euro. Om Sky volledig op te leiden, is een totaalbedrag van 20.000 euro nodig. Ook Dikmans wil zijn steentje bijdragen om de laatste euro’s binnen te halen. ,,Ik werk zelf ook op de school van Youri en heb gemerkt hoe belangrijk dit is voor hem. Daarom besloot ik om mijn originele pagina’s van Anders-man deel 6 te koop aan te bieden voor het goede doel. Samen met een certificaat van echtheid.”

Elke bladzijde kost veertig euro, de helft gaat naar het goede doel. ,,Het mooie is dat ik binnen een dag al ruim 400 euro had binnen geharkt. De liefhebbers van mijn strip zijn zo aangedaan dat er velen van hen extra hebben gedoneerd: tien, twintig, dertig, veertig of zelfs zeventig euro.”

Wie ook een unieke pagina wil bezitten van Anders-man, kan mailen naar info@ralphdikmansdesign.nl of Dikmans benaderen via Facebook of Instagram: @ralphdikmans.