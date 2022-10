Boxtheater maakt zich op voor première In de buurt

Suzanne Wouters (rechts) speelt voor het eerst een grote rol bij Boxtheater, haar tegenspeelster Karin Nievelstein heeft al veel ervaring en nog altijd veel plezier in het toneelspel. Volgende week is de première van In de buurt.

Boxtheater staat er om bekend steeds verrassende locaties te gebruiken in of buiten het dorp. De ene keer staan de acteurs in een loods, de andere keer in een woonkamer. Steeds is het een zoektocht naar een geschikte plek. ,,De regisseur geeft aan waar hij of zij graag wil staan en dan gaan we op zoek”, vertelt Van Houtum.

Dit keer zijn er drie locaties in het centrum van Boxtel uitgekozen. Bezoekers starten in grand café Rembrandt en worden dan in groepjes meegenomen naar de fictieve buurt Hendrikshoven. Daar krijgen zij drie aktes te zien van steeds een half uur. Tussen de bedrijven door zijn nog kleine, verrassende scènes te zien. Hoewel het op het eerste oog losse stukken lijken, is er zeker synergie: het geeft een beeld van de wijk ..