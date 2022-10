Vrijwilligershulp Velder stroomt binnen

Hoeveel vrijwilligers zich al willen inzetten in Liempde, is nog niet exact bekend. De balans wordt nog opgemaakt en daarover komt binnenkort meer informatie naar buiten. Begin volgende week is er op landgoed Velder een moment voor de pers zodat die alvast een beeld kan schetsen van de crisisopvang. Op dinsdag 1 november worden de eerste vluchtelingen verwacht.

STAPELBEDDEN

Dat er interesse is om te helpen, staat in ieder geval vast. Zo zijn lokale verenigingen via e-mail benaderd om hun leden op te roepen mee te helpen. Er is momenteel grote behoefte aan mensen die zondag 30 en maandag 31 oktober willen helpen de woonunits in te richten. De belangrijkste taak is om dan stapelbedden in elkaar te schroeven. Aanmelden daarvoor kan via ina@luich..