Lachgasverbod Boxtel in aantocht

Op voorstel van de CDA-fractie in juni 2021 onderzocht burgemeester Ronald van Meygaarden de mogelijkheden voor zo’n plaatselijk verbod. Dat zal er waarschijnlijk komen.

Balans vroeg het college van B en W in juli nog naar de stand van zaken tijdens de raadsvergadering. Destijds moest het college de partij nog het antwoord schuldig blijven, maar daar is vandaag meer over bekend geworden. Op 20 december krijgen de fracties een raadsvoorstel voorgeschoteld.

SYMBOOLPOLITIEK

Het kan zijn dat het besluit slechts symboolpolitiek blijkt. Er komt namelijk een landelijk verbod. Althans, dat is wel de bedoeling. Op zijn vroegst per 1 januari. In mei werd nog aangekondigd dat de regel in het nieuwe jaar zal gelden, op zijn ..