Sloopplannen Jordaan bezorgen Boxtelaren slapeloze nachten

Acht huishoudens hebben al bezwaren geuit richting Joost, onder hen Frans en Ina Schoenmakers en Jan en Mien van der Steen. Schoenmakers: ,,Wij willen niet weg. We weten niet eens wat voor huizen er hier komen te staan, als alles doorgaat. We zijn wel in voor renovatie.”

Joost maakte in juli vorig jaar al onder de inwoners bekend dat hun huizen ofwel gerenoveerd ofwel afgebroken zouden worden. In december kregen de huurders tijdens een vervolgbijeenkomst te horen dat de woonstichting voor sloop kiest. Dat staat ook te lezen in haar laatste jaarverslag.