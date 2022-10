Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar de namen van gouden bruidsparen die dertig tot veertig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan er over verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert momenteel het oude fotoarchief van Brabants Centrum. Secretaris Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. Onlangs ging een reeks portretten van gouden en diamanten bruidsparen door zijn handen. In veel gevallen ontbreken echter namen van de geportretteerden. Daarom wordt een zoektocht gehouden via deze rubriek.

Natuurlijk is via oude jaargangen van deze krant te achterhalen wie de jubilerende bruidsparen zijn. Dat is echter een tijdrovende bezigheid omdat de oorspronkelijke publicatiedatum van de foto’s onbekend is. Het zou heel veel bladeren door de vergeelde edities van Brabants Centrum betekenen.

Voor deze ophelderingsactie is óók gekozen om in families herinneringen te laten ophalen aan opa’s en oma’s. De redactie is dan ook niet alleen benieuwd naar namen van de echtelieden en de datum van hun huwelijksjubileum, maar ook naar anekdotes, dierbare momenten, gekke voorvallen of wat dies meer zij.

VORIGE WEEK: WIM EN ZUS SNELLAARS

De tweede foto toont het echtpaar dat vorige week in deze rubriek stond. Het blijken Wim en Zus Snellaars- van der Plas uit Boxtel die op 15 mei 1980 vijftig jaar met elkaar waren getrouwd. Beiden werden in 1907 geboren. Willem had bijna zijn hele werkzame leven een baan in een schoenfabriek, meldt dochter Ria van Erp-Snellaars. En de laatste tien jaar voor zijn pensionering bij MOB in Son. Zus stond bekend als een goed borduurster in linnen- en damastweverij Van Hoogerwou aan de Prins Hendrikstraat (nu Damasthof). Na haar huwelijk stopte ze met deze baan, zoals destijds gebruikelijk was.

Het koppel kreeg vier dochters en een zoon. De eerste jaren van hun huwelijk woonden Wim en Zus in de buurt van de Pastoor Erasstraat, later (tot ongeveer 1969) aan het einde van de Breukelsestraat, nabij de brug over het Smalwater. Vervolgens betrokken ze een flatwoning op Hoogheem en hun laatste levensjaren had het echtpaar het ontzettend naar zijn in bejaardenhuis Simeonshof aan de Annastraat. Daar werd ook nog het diamanten huwelijksjubileum gevierd. Zus overleed op 2 november 1991 en Wim zeven maanden later, op 10 juni 1992.