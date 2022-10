Qi Gong-lessen op Stapelen of in de Angelaschool

38 minuten geleden

Soepel worden met eenvoudige oefeningen. Je hoofd leegmaken, minder stress en meer in balans. Het zijn enkele voordelen van de meditatieve trainingen Qi Gong. Die vinden iedere donderdag plaats tussen 19.00 en 20.00 uur.

Docent Marc van der Ven geeft de lessen op verschillende plekken in de regio. In Boxtel worden ze bij mooi weer in het kasteelpark gehouden, anders vinden de trainingen plaats in de Angelaschool.

Deelnemers doen mee in makkelijk zittende kleding. De oefeningen zijn gebaseerd op zachte meditatieve manieren van bewegen voor een energiek en soepel lichaam. De eerste proefles is gratis, daarna kost meedoen 10 euro per keer. Meer informatie via Van der Ven: 06-55 52 06 53.