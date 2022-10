Carel Kraayenhof Quartet brengt Argentijnse passie naar Podium Boxtel

Kraayenhof: ,,Ik vertel het levensverhaal van Astor Piazzolla en dat illustreren we met zijn muziek.” De Nederlander speelde een rol in dat leven, die kwam tot stand via de bandoneon, een instrument dat enigszins op de trekzak lijkt, maar meer mogelijkheden kent en moeilijker te bespelen is. ,,Ik was in de jaren tachtig zo ongeveer de enige Nederlander met een bandoneon. Ik heb er destijds vier jaar naar gezocht.”

Kraayenhof beheerste al wel verwante instrumenten, maar werd na het beluisteren van een elpee verliefd op de bandoneon. Die verkreeg hij uiteindelijk op een bijzondere manier: ,,Ik zat in het Vondelpark muziek te maken en werd aangesproken door een Argentijn. Hij herkende hart en ziel van zijn stad, Buenos Aires. Hij heeft mij e..