Dit bestelbusje werd dit najaar aangetroffen door de politie aan de Mijlstraat en zat vol drugsvaten. Het voertuig bleek gehuurd van een bedrijf uit de regio, de bestuurder was aangehouden.

Opruimen drugsafval blijkt twee keer zo duur

1 uur geleden

145.000 euro. Oftewel zo’n vierenhalve euro per inwoner van de gemeente Boxtel. Zoveel kostte het om de illegale lozing van chemicaliën op de Havervelden 8 én de Schouwrooij 11 in september vorig jaar te saneren. Daarmee pakt de eindafrekening bijna twee keer zo hoog uit dan in juni nog werd gedacht.

Brabants Centrum bracht vlak voor de zomer nog het nieuws dat Boxtel 75 mille moest lappen voor het opruimen van de drugsafval. De perceelhouders waren door de daders ernstig benadeeld en de gemeente sprong daarom bij: zij nam de saneringskosten op zich. Verhalen op de overtreders is blijkbaar niet haalbaar. Tot overmaat van ramp pakken de saneringskosten ook hoger uit dan in het voorjaar nog werd geschat.

Op het terrein van een bedrijf aan de Havervelden ontdekten de hulpdiensten vorig jaar september niet alleen honderden liters drugsafval in vaten en miljoenen illegaal geproduceerde sigaretten, maar ook de illegale dumping van chemicaliën. Dit na diverse meldingen van stankoverlast op bedrijventerrein Ladonk. Er was een gat gegraven waar de giftige stoffen werden geloosd. Ook trof de politie een koelcontainer aan met vaten en bleek een later op de Mijlstraat gecontroleerd bestelbusje vol te zitten met chemicaliën.