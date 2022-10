Halloweenevent op Stapelen weer enorm populair

Niet alleen in kasteelpark Stapelen, maar ook in het centrum van Boxtel doolden vorig jaar spookfiguren rond. De acteurs waren tijdens koopzondag in het winkelgebied te vinden.

Jordy van den Boer, activiteitencoördinator van Bruisend Centrum Boxtel, zet net als vorig jaar een uitgebreide Halloweenactiviteit op touw. Het kasteelpark leent zich daar perfect voor.

De eerste editie van Boxtel Spookt trok vorig jaar circa 650 deelnemers naar Stapelen. Vrijwilligers staken zich in afschrikwekkende vermommingen. Ook dit jaar trommelt Van den Boer ongetwijfeld een legertje angstaanjagende verschijningen op. Er is belangstelling voor het evenement, zo is duidelijk. ,,Er zijn zo’n vierhonderd aanmeldingen binnen”, weet Van den Boer. Minder dan in 2021, maar dat is niet zo vreemd. Toen spookte het twee avonden in het kasteelpark, nu één, doordat er minder vrijwilligers beschikbaar zijn.

EEN EURO