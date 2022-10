Fietspalen Raapakkerbrug geven licht in het donker

Het reflecterende amsterdammertje dat vorige week in het wegdek bij de Raapakkerbrug is geplaatst.

Verkeerspaaltjes zorgen op veel plekken voor ellende. Volgens Veiligheid.nl, een landelijk kenniscentrum voor letselpreventie, is het zelfs een bron van ongevallen. Een op de zeven (brom-)fietsers die op een obstakel botsen, belandt tegen een paaltje. Daarmee is dit de nummer twee van het lijstje: alleen stoepranden zijn een nog grotere crime voor tweewielers.

In de meeste gevallen loopt een knal op een paaltje met een sisser af, maar jaarlijks belanden er ook mensen bij de spoedeisende hulp: zo’n 36 in totaal. Tot zover de tellingen kloppen uiteraard, waarbij het de vraag is of alle oorzaken van valpartijen worden vermeld. Kennisinstituut CROW heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat zelfs een lijst..