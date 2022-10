Vion past overdekte losplaats varkens aan

In 2019 liet de slachterij op Ladonk de overkapping bouwen.

Wachtende vrachtwagens bij de slachterij zijn voor velen al jaren een doorn in het oog. Niet alleen omdat het in de zomer veel te heet wordt voor de varkens, maar ook vanwege de stank. De slachterij op Ladonk liet daarom in 2019 een overkapping bouwen, inclusief ventilatoren. Die wordt binnenkort negen meter langer gemaakt. Ook komt er een wand aan de kant van de Van Salmstraat. Door de aanpassingen kunnen de varkens volledig overdekt worden gelost.

GEUR

Witteveen + Bos bracht namens Vion een week geleden reeds advies uit over de voorgenomen verbouwing. Of het effect zal hebben op de omgeving is nog de vraag, erkent het adviesbureau. Door de afscheiding zal er niet minder geur worden uitgestoten. Maar, zo stelt Witteveen + Bos, de lucht za..