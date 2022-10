Zandpad in het Dommeldal. Zo waren er vroeger honderden in de provincie.

Verkoop zandwegen: gemeente bijt in het stof

21 minuten geleden

De bezuiniging die Boxtel voor ogen had door uiterlijk in 2024 onverharde paden en zandwegen te verkopen, gaat niet door. Er is geen interesse, zo staat in de begroting van 2023.

Het plan had volgend jaar 30.000 euro aan kosten gescheeld. De verkoop was onderdeel van de bezuinigingsronde die de gemeente vorig jaar aankondigde. Tot en met 2026 kon zo jaarlijkse 37.000 euro worden bespaard. Boxtel hoopte zandwegen te kunnen verkopen aan terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten of Brabants Landschap, maar die happen vooralsnog niet. De maatregel is noodgedwongen teruggedraaid, Boxtel blijft zelf de paden onderhouden en dus voor de kosten opdraaien...