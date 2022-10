‘Elk jaar versier ik huis beetje meer’

Van Dijk: ,,Op een paar adressen kunnen de deelnemers terecht om spelletjes te spelen. ‘s Avonds komen we nog met wat volwassenen bij elkaar. Voor de gezelligheid, onder een partytent. We doen dit voor het derde jaar op rij. Ik schat dat er een stuk of twaalf kinderen uit de straat meedoen.”

Er zijn inderdaad meer huizen voorzien van decoraties, maar dat van Van Dijk springt eruit. Spoken, spinnen, gebarricadeerde ramen. ,,Het valt wel op, ja”, lacht de maker en bedenker van alle aankleding. ,,Ik heb al verschillende mensen zien stoppen om een foto te maken. De spoken geven ook nog eens licht.”