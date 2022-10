In Liempde wordt ook De Hemel natuurgebied

Frans van Boeckel in het gebied nabij landgoed Velder dat tot voor kort nog werd gebruikt als landbouwgrond. Begin dit jaar worden de eerste bomen geplant.

Het zijn nu nog drie akkers waar de uitbreiding wordt gerealiseerd: deelgebied De Hemel noemt Ark Natuurontwikkeling het. De organisatie heeft de landbouwgronden aangekocht om het om te toveren tot natuur. Momenteel worden de laatste vergunningen geregeld. Met de eigenaren van Velder is een deal gesloten zodat Ark de natuur ontwikkelt en de familie Van Boeckel daarna de gronden beheert. ,,Onderdeel van die afspraak is dat we elders op Velder ook zes hectare aan cultuurgrond omgezet hebben naar natuur”, legt Frans uit.

Vroeger maakten eigenlijk alleen aan overheid gelieerde organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, aanspraak op subsidieregelingen om natuur te ontwikkelen. Sinds een uitspraak van het Europees Hof mogen ook par..