Concordia strijdt in Slag om Ammerooie

Fleur weer even herenigd met ‘vader’ uit Mocro Maffia

Algemeen

24 okt, 09:00

De 12-jarige Fleur Simons uit Esch was twee seizoenen lang te zien in de populaire televisieserie Mocro Maffia. Daar speelde ze de dochter van acteur Mandela Wee Wee, in de serie..