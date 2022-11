FilmPodiumScopia maakt zich op voor 100e voorstelling

59 minuten geleden

In aanloop naar hun honderdste voorstelling komend voorjaar kiezen Jos Vervoort en Willem van Liempt van filmclub FilmPodiumScopia ervoor om hoogtepunten uit vijf genres te vertonen. De eerste in de serie Keuze uit Klassiekers is de sciencefictionfilm Inception. Die wordt maandag 7 november vanaf 20.15 uur gedraaid in het Muziekhuis aan de Passage Riche.

De Amerikaanse-Britse rolprent Inception uit 2010 is in de ogen van de twee Boxtelse filmliefhebbers ‘hoogst origineel’ als het gaat om de mogelijkheid om tijdens het dromen ideeën in het onderbewuste van anderen te plaatsen; een proces dat Engelstaligen inception noemen. Bedrijfsdief Cobb (Leonardo DiCaprio), een man met een pijnlijk eigen verleden, krijgt van een Japanse zakenman opdracht zo’n inception uit te voeren, maar die verloopt anders dan verwacht...

COMPLEX VERTELSPELLETJE

De Engelse regisseur Christopher Nolan (Memento, The Dark Knight, Interstellar en Dunkirk) is gek op complexe vertelspelletjes die de kijker met krakende hersenen kan meespelen. De dromen in Inception zijn schitterend vormgegeven en de film werd dan ook bejubeld en met prijzen overladen.

Kaarten voor de filmvoorstelling zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar en kosten 7,50 euro per stuk via de website van Podium Boxtel en een euro meer in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt. Zoals gebruikelijk houdt Van Liempt vooraf een korte inleiding.