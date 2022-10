MEP start een spaaractie. Hockeyers zoals Iris de Jong (hier aan de bal) kunnen hun eigen portret en de beeltenissen van hun clubgenoten verzamelen en in een album plakken.

MEP-hockeyers en vrijwilligers krijgen eigen plaatjesalbum

36 minuten geleden

Hockeyclub MEP en Albert Heijn Boxtel houden samen een spaaractie. Klanten van de supermarkt kunnen vanaf maandag 31 oktober plaatjes verzamelen en daarmee het speciale hockeyalbum volplakken.

Het spaarboek staat helemaal in het teken van clubleden en vrijwilligers. Naast dat het volgeplakt kan worden met plaatjes, staan daar ook pagina’s in over het negentigjarig bestaan van MEP, zijn maatschappelijke activiteiten en het G-team.

Bij elke tien euro aan boodschappen ontvangen klanten van de supermarkt aan de Prins Hendrikstraat gratis een zakje afbeeldingen. Ouders of begeleiders kunnen de nog lege albums zaterdag 29 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur bij MEP in park Molenwijk afhalen. De actie loopt tot 25 december.