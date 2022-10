‘Op naar 100.000? Nou, da’s maar de vraag...’

Van Eekelen werd benaderd door Bart van Moorsel met de vraag of hij interesse had in oude foto’s uit Boxtel. Hij trof ze aan in de nalatenschap van zijn drie jaar geleden overleden moeder. Het waren hoofdzakelijk albums van zijn oma Jule Franke, die van 1915 tot 1960 in Boxtel woonde en gehuwd was met Fried van Boeckel uit Liempde.

Het aanbod van Van Moorsel was niet tegen dovemansoren gezegd. Samen met Rini van Oirschot reed de in 1952 geboren Van Eekelen naar Deventer ,,Want ja, mensen lenen doorgaans niet graag familiealbums uit. Rini ging mee om ter plekke foto’s van de prenten te maken.”