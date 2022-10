Marlotte Staps (rechts) van Taverbo Boxtel schreeuwt het uit na weer een punt in de halve finale van het Nederlands kampioenschap tafeltennis in Zwolle. Samen met haar dubbelpartner Brenda Vonk, werd ze uiteindelijk derde.

Brons voor Marlotte Staps op NK tafeltennis

33 minuten geleden

Marlotte Staps heeft in Zwolle een succesvol NK tafeltennis achter de rug. De speelster van Taverbo behaalde dit weekend in het dubbelspel een bronzen medaille met haar partner Brenda Vonk.

In het enkelspel strandde Staps dit jaar in de achtste finales na een nederlaag tegen Tanja Helle, die twee maanden geleden nog de Nationale Masters op haar naam schreef. In het dubbelspel versloeg Staps juist Helle met 3-0 in de kwartfinale.

In de halve finale troffen de Boxtelse en Vonk het duo Alice Barendregt en Monique van Spreuwel. Hoewel Staps en haar dubbelpartner voortvarend van start gingen, begon de motor halverwege te haperen. Zodoende ging de wedstrijd met 3-2 verloren. Ondanks deze teleurstelling kijkt Staps terug op een geslaagd toernooi met een bronzen plak als beloning.