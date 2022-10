In 2019 gaf journalist Theo Verbruggen een lezing voor het Vrouwengilde. Nu gaat het over het vrouwenhart.

VGB-lezing in De Walnoot over vrouwenhart

Het vrouwenhart in nieuw perspectief. Zo luidt de titel van een lezing die cardioloog Jos Widdershoven woensdagavond 2 november om 20.00 uur houdt. Hij komt op uitnodiging van het Vrouwengilde Boxtel naar gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1. VGB-leden betalen drie euro entree, niet-leden zes euro (inclusief koffie of thee).

In het verleden was de behandeling van hart- en vaatziekten niet afgestemd op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Vaak worden mannenharten gebruikt voor onderzoek. Vrouwen krijgen rond de overgang echter andere klachten, ziektebeelden en aandoeningen. Het is voor vrouwen dan ook van wezenlijk belang dat de specifieke symptomen kunnen worden herkend zodat er vervolgens naar gehandeld wordt.

Volgens dokter Widdershoven bevindt vrouwencardiologie zich op het grensgebied van cardiologie, psychologie en gynaecologie. Hij bespreekt de aandoeningen die typisch zijn voor vrouwen en gaat dieper in op de gevolgen die deze kunnen hebben voor de behandeling en prognose.

CARRIÈRE

Widdershoven (Heerlen, 1958) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aansluitend specialiseerde hij zich in cardiologie in het Universitair Medisch Centrum Maastricht. Sinds 1998 is hij werkzaam als cardioloog en opleider in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Tijdens zijn werkzaamheden daar deed hij veelvuldig onderzoek samen met Tilburg University, waar hij vanaf 2012 in deeltijd hoogleraar Integrative Cardiology is. Zeven jaar geleden werd de professor door de masterstudenten medische psychologie voor de derde maal op rij verkozen tot de beste docent.