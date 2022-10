‘Pepperen’ en ‘handboeien’ in B-Town

Meekijken in een brandweerwagen, op een politiemotor zitten of zelfs in de boeien geslagen worden. Het kon zaterdag allemaal in jongerencentrum B-Town, waar een veiligheidsdag was georganiseerd.

Jongerenwerkers Yasmir Attaf en llhame Boulmani van R-Newt organiseerden de veiligheidsdag in samenwerking met de Boxtelse boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en de politie. Er was van alles voor de jeugd te beleven. Zo was de brandweer aanwezig om uitleg te geven over hun materiaal, stond er een politiemotor binnen en was er een BN’er geregeld. Daarnaast was mobiele media lab van de politie ter plekke, waar uitleg werd gegeven over cybercriminaliteit, sexting en verboden wapens.

TIPS VAN TRAINER

Buiten voorlichting en informatie, kon de jeugd zelf ook actief deelnemen. Jaden van Lieshout (15) uit Boxtel en Jordy van Berlo (16) kregen van een aanwezige boa-trainer uitleg over hoe je iemand in de boeien slaa..