De halloweentocht in Gemonde trok zaterdagavond zo'n 120 kinderen. Er werd flink gegriezeld in de bossen en straten.

Griezelen en gillen in Gemonde

19 minuten geleden

Wie zaterdagavond door Gemonde fietste of liep, heeft waarschijnlijk flink wat gegil en geschreeuw gehoord. Een misdaad werd er niet gepleegd, er werd namelijk een halloweentocht gehouden voor de jeugd. Zo’n 120 deelnemers wandelden een route langs heksen, lijken en spoken.

De organisatie van de tocht, het bestuur van dorpshuis De Stek, is dik tevreden met de opkomst en het verloop. De verschillende groepjes onverschrokken griezelaars vertrokken vanaf zaal De Schuif en liepen via diverse straten, steegjes en zandpaden naar Kloosterzicht, waar nog een halloweenparty werd gehouden.

LAMPIONNEN

Het aantal deelnemers aan de griezeltocht is voor de organisatie meteen een goede opsteker voor de lampionnentocht die vrijdag 28 oktober plaats vindt. Deze is voor kinderen tot en met twaalf jaar. Hier is het vertrek en de finish bij De Schuif aan de Dorpstraat. De route duurt ongeveer een uur en de mooiste lampionnen maken kans op een prijs, want een jury zal deze beoordelen. Deelname kost een euro per persoon. Foto: Albert Stolwijk.