Extra steun voor jongeren in bijstandsgezin

1 uur geleden

Elf Boxtelse gezinnen kunnen binnenkort al rekenen op een kleine financiële meevaller van enkele honderden euro’s. De gemeente Boxtel komt hen namelijk tegemoet omdat zij een kind in huis hebben wonen dat werkt. Deze zogeheten kostendelersnorm geldt nu voor jongeren uit bijstandsgezinnen. Als zij 21 jaar zijn, telt hun inkomen mee voor het hele huishouden. Daardoor worden hun ouders gekort op hun uitkering. De leeftijd gaat nu omhoog naar 27 jaar.

Met de verhoging van de kostendelersnorm wil het college van B en W voorkomen dat gezinnen in de bijstand dieper in de financiële problemen komen. Er werd altijd aangenomen dat een jongere die werkt, ook kan meebetalen aan het huishouden. Maar doordat het gezin ineens minder geld krijgt, stapelen de problemen zich vaak alleen maar op.

UIT EIGEN ZAK

Boxtel loopt met dit besluit wel vooruit op de officiële wetswijziging die per 1 januari landelijk wordt doorgevoerd. Het college vindt de aanpassing zo belangrijk dat zij niet wil wachten op de uitvoering vanuit Den Haag. Daardoor betaalt de gemeente tot die tijd de tegemoetkoming uit eigen zak.

Het gaat in Boxtel om zo’n elf gezinnen die elk tussen de honderd en vierhonderd euro per maand terugkrijgen. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. Het totaalbedrag van 19.500 euro wordt uit het potje voor bijstandsuitkeringen gehaald. ,,We voorkomen hiermee dat jongeren op hun 21e het ouderlijk huis verlaten, wat weer tot dakloosheid kan leiden”, meldt wethouder Mariëlle van Alphen in het voorstel naar de gemeenteraad.

Omdat de regeling eerder wordt uitgevoerd dan het kabinet voorschrijft, kunnen de extra uitgaven door Boxtel door de boekhouders als onrechtmatig worden bestempeld. De gemeente mag echter maximaal 1 procent van haar uitgaven als zodanig laten noteren zonder dat het consequenties heeft.

Niet alleen Boxtel loopt overigens op de officiële wetgeving vooruit met deze regeling, ook Eindhoven, Helmond, Rotterdam, Arnhem, Amstelveen en Purmerend gingen al eerder over.