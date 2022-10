Boxtelse woning te zien tijdens Duurzame Huizen Route

35 minuten geleden

De Duurzame Huizen Route staat op de zaterdag 29 oktober en 5 november weer op het programma. Huiseigenaren in het hele land openen dan hun deuren voor bezoekers en vertellen hoe zij hun woning energiezuiniger en duurzamer hebben gemaakt. Ook Jan Juffermans, bewoner van een aardgasvrij en door de zon verwarmd huis in Boxtel, doet mee. Hij deelt zijn ervaringen op de eerste zaterdag.

,,Ons huis is gebouwd in 1974. We deden al veel aan energiebesparing, maar in 2015 besloten we de stap naar een warmtepomp te zetten, om gasvrij te worden. We hebben toen advies ingewonnen en enkele woningen bezocht om ideeën op te doen. Het blijkt achteraf ook heel goed voor je portemonnee. Daarnaast veroorzaken we geen klimaatschade meer en we zijn ook niet langer meer afhankelijk van Poetins’ gas”, vertelt Juffermans. De Boxtelaar nodigt iedereen uit om te komen kijken op 29 oktober om 13.30 of om 15.00 uur. Inschrijven is wel nodig en kan via www.duurzamehuizenroute.nl.

ERVARINGEN

Naast de woning van Juffermans, gaan ook allerlei andere huizen open in de regio. De eigenaren delen ervaringen met de verschillende duurzame maatregelen die zij hebben genomen, zoals een (hybride) warmtepomp, verschillende soorten isolatie of het duurzaam opwekken van zonne-energie. Wie overweegt om stappen te zetten op het gebied van duurzaam wonen, kan tijdens de Duurzame Huizen Route waardevolle kennis en inspiratie opdoen.

Geïnteresseerden kunnen zich via www.duurzamehuizenroute.nl inschrijven voor een bezoek bij één of meer woningen. Per woning is er een maximaal aantal plekken beschikbaar, verdeeld over de twee dagen.